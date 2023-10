adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 157,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 157,78 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,26 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,28 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 69.908 Aktien.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,40 EUR am 03.11.2022. Mit einem Kursverlust von 40,80 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,36 EUR.

Am 03.08.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.343,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,52 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

