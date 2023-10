adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 157,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 158,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.228 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR an. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 16,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Abschläge von 40,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,36 EUR.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.596,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben