adidas Aktie News: adidas reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 157,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 157,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,28 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.040 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 19,93 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,36 EUR aus.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.343,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

