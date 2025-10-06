DAX24.372 ±-0,0%Est505.614 -0,7%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,37 +1,6%Gold3.938 +1,3%
adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag südwärts

06.10.25 09:27 Uhr
adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 187,10 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 187,10 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,00 EUR ab. Bei 187,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.299 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,58 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
01.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
