adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 172,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 172,00 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 173,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.168 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 9,65 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,83 EUR je adidas-Aktie an.

Am 03.08.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.343,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

