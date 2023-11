adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 172,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 172,72 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 172,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,02 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.926 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 9,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,97 EUR am 04.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,83 EUR für die adidas-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,62 Prozent auf 5.343,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

