adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 120,58 EUR

-0,94% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 120,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 119,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.683 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,00 EUR) erklomm das Papier am 08.12.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 28,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,57 EUR.

Am 20.10.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6.408,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 2,71 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

adidas-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Konto von Rapper Kanye West bei Twitter gesperrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com