adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 195,62 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 195,62 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 196,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.248 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 196,78 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2022 bei 114,60 EUR. Mit Abgaben von 41,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,92 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.408,00 EUR gelegen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

