adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,8 Prozent auf 152,54 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 152,18 EUR ein. Bei 154,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101.051 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 248,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,32 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 154,85 EUR aus.

adidas gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 2,34 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.408,00 EUR im Vergleich zu 5.752,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,75 EUR je Aktie.

