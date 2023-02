adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel adidas 153,34 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 154,18 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,88 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,72 EUR. Bisher wurden heute 20.205 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 248,10 EUR. 37,86 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,85 EUR.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.408,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.752,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 06.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

