adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die adidas-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 145,62 EUR. Bei 144,82 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,98 EUR. Zuletzt wechselten 249.374 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 220,80 EUR erreichte der Titel am 22.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 34,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,91 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 159,54 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 10.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.205,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.752,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

