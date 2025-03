adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 235,00 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 235,00 EUR abwärts. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,00 EUR. Zuletzt wechselten 311.639 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,26 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 23,06 Prozent wieder erreichen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 259,33 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,97 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 4,81 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,74 EUR je Aktie.

