adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Donnerstagmittag

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 204,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 205,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 186.333 adidas-Aktien.

Am 05.08.2021 markierte das Papier bei 336,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 64,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 170,08 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 17,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,93 EUR an.

adidas veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,55 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,82 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

