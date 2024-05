adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 226,10 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 226,10 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 227,30 EUR zu. Bei 225,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.232 adidas-Aktien.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 147,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 53,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,57 EUR.

Am 31.01.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

