adidas Aktie News: adidas fällt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 179,74 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 179,74 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 178,56 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.676 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 4,19 Prozent wieder erreichen. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 92,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,58 EUR aus.

adidas veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie dreht ins Plus: adidas mit deutlichem Gewinnminus - Fokus auf Yeezy-Verkäufe

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in adidas gekostet

adidas und der millionenschwere Abverkauf einer kritischen Ware