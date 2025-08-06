DAX24.295 +1,6%ESt505.340 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
adidas im Fokus

adidas Aktie News: adidas macht am Donnerstagmittag Boden gut

07.08.25 12:07 Uhr
adidas Aktie News: adidas macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 165,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
167,15 EUR 4,20 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 165,30 EUR. Bei 165,85 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,30 EUR. Zuletzt wechselten 334.513 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 37,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 2,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,08 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,58 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

