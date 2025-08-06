adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 162,35 EUR.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 162,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 161,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.657 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 38,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 161,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,52 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,01 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 251,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,58 EUR im Jahr 2025 aus.

