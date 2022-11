adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel adidas 112,96 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 113,32 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 568.772 Stück.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 300,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,26 Prozent. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 21,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 159,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 20.10.2022. Es stand ein EPS von 1,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent auf 6.408,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,74 EUR je Aktie belaufen.

