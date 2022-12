adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel adidas 118,72 EUR

-0,34% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 118,12 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 117,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,00 EUR. Zuletzt wechselten 15.728 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.12.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,76 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,47 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,57 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas veröffentlichte am 20.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.752,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte adidas die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,68 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

adidas-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Konto von Rapper Kanye West bei Twitter gesperrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com