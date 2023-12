adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 195,88 EUR ab.

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 195,88 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 195,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 196,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.887 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 198,34 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,26 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 41,49 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 182,92 EUR.

Am 08.11.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 06.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

