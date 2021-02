adidas-Aktie aktuell: adidas ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel adidas 278,30 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 278,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 14.059 Punkten liegt. Die adidas-Aktie legte bis auf 281,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 277,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 563 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2020 bei 306,00 EUR. Bei einem Wert von 160,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2020).

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 271,65 EUR angegeben. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

