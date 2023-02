adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel adidas 155,62 EUR

0,92% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,3 Prozent auf 156,56 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 157,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.813 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,90 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 67,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,85 EUR.

adidas veröffentlichte am 20.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,40 Prozent auf 6.408,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von adidas.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

adidas-Aktie im Minus: Baader Bank hebt Kursziel für adidas an

adidas-Aktie steigt: Warburg Research heb Einstufung für adidas an

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com