adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 171,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 171,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 171,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,14 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 229.552 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 13,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 135,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,532 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,75 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 13.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,112 EUR je adidas-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt nach

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Was Analysten von der adidas-Aktie erwarten