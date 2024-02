adidas Aktie News: adidas verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 175,28 EUR.

Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 175,28 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 176,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 175,14 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 176,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.354 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 198,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 11,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 135,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Mit Abgaben von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 178,75 EUR.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR im Vergleich zu 6.408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

