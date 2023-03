adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 146,88 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 140,50 EUR abwärts. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,38 EUR nach. Mit einem Wert von 141,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 545.603 adidas-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 220,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 36,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 50,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 159,54 EUR.

Am 10.02.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.205,00 EUR, gegenüber 5.752,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,51 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 03.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

