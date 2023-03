adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 141,50 EUR

Die adidas-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 143,00 EUR. Bei 141,00 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.705 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,80 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 35,24 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 53,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,54 EUR je adidas-Aktie an.

Am 10.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.408,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.752,00 EUR umsetzen können.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

