adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 185,90 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 185,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 184,00 EUR. Bei 189,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.647 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,90 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 175,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,64 EUR je adidas-Aktie an.

Am 05.03.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,97 Mrd. EUR – ein Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 01.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwache Performance in Frankfurt: DAX rutscht am Freitagmittag ab

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart schwächer