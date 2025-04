adidas Aktie News: adidas reagiert am Nachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 191,85 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 191,85 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 193,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 440.547 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,50 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 8,63 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,64 EUR je adidas-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 05.03.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,97 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

