adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 188,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:07 Uhr 1,1 Prozent. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 192,10 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.512 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 175,30 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,45 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 05.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,72 EUR je Aktie belaufen.

