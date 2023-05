adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel adidas 168,40 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 167,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 167,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,50 EUR. Bisher wurden heute 154.296 adidas-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,17 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 79,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,28 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 05.05.2023 vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 5.274,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

