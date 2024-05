adidas Aktie News: adidas macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 222,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 224,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 222,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.749 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 5,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 147,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 50,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 215,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 31.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,26 EUR je Aktie belaufen.

