adidas Aktie News: adidas am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 08.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 186,28 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 188,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,32 EUR. Bisher wurden heute 104.306 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2021 bei 336,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,21 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.268,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,33 EUR je adidas-Aktie belaufen.

