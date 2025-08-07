adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kursplus

adidas im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die adidas-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 167,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 168,40 EUR. Bei 167,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 189.534 adidas-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. 57,54 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 4,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 251,08 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie