adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag mit Verlusten

So bewegt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 175,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 175,44 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 174,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 177,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.209 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 188,60 EUR erreichte der Titel am 21.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 6,98 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 87,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,83 EUR.

adidas veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.596,00 EUR umgesetzt.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte adidas die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe adidas-Investition eingebracht

So stuften die Analysten die adidas-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in adidas eingebracht