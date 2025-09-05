DAX23.744 +0,6%ESt505.340 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,64 +1,5%Gold3.611 +0,7%
adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit Aufschlag

08.09.25 09:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 177,00 EUR zu.

Die adidas-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 177,00 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 177,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.365 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 49,04 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 9,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,82 EUR an.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Aktienempfehlung adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren eingebracht

DatumRatingAnalyst
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
