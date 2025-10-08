DAX24.500 +0,5%Est505.624 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.037 +1,3%
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Aktienentwicklung

adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittwochmittag an Boden

08.10.25 12:08 Uhr

08.10.25 12:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 192,15 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 192,15 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 192,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 161.465 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 37,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Mit Abgaben von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 247,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,95 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Investment-Tipp adidas-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

