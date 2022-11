adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel adidas 120,38 EUR

3,94% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 3,6 Prozent auf 119,06 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 120,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.126.509 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 298,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 60,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 158,93 EUR.

Am 20.10.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,22 Prozent auf 6.408,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

adidas-Aktie auf Höhenflug: adidas "in Gesprächen" mit PUMA-Chef Gulden - Wechsel zum Konkurrenten?

adidas-Aktie belastet: Credit Suisse reduziert adidas-Kursziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com