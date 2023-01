adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel adidas 140,00 EUR

-0,71% Charts

News

Analysen

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 140,74 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 139,70 EUR. Bei 141,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.684 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 259,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,86 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 50,69 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 161,57 EUR.

Am 20.10.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.752,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Was Analysten von adidas erwarten

Fondsgesellschaft Deka: DAX-Unternehmen dürften für 2022 Rekord-Dividenden zahlen

Nike-Aktie letzlich zweistellig im Plus: Nike steigert Umsatz kräftig - adidas- und PUMA-Aktien profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com