adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 177,10 EUR.

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 177,10 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 178,94 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 177,26 EUR. Zuletzt wechselten 121.971 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 12,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2023 (135,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,50 EUR.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.999,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

