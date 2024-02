adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 172,86 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 172,86 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 175,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 129.554 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 198,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,32 EUR am 24.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,532 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 08.11.2023. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.408,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass adidas 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Was Analysten von der adidas-Aktie erwarten

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen