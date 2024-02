adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

adidas im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 171,94 EUR ab.

Das Papier von adidas befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 171,94 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 171,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,80 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.210 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 13,51 Prozent niedriger. Bei 135,32 EUR fiel das Papier am 24.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,532 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.999,00 EUR – eine Minderung von 6,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.408,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,120 EUR je adidas-Aktie stehen.

