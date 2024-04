adidas Aktie News: adidas am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 203,70 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 203,70 EUR. Bei 202,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 203,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 32.074 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,50 Prozent. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 190,62 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 13.03.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 4.812,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.205,00 EUR umgesetzt worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,65 EUR je adidas-Aktie.

