adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 201,40 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 201,40 EUR ab. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 201,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.215 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 208,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 147,62 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 190,62 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,65 EUR fest.

