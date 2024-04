adidas Aktie News: adidas büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 203,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 203,50 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,00 EUR nach. Mit einem Wert von 203,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.685 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 190,62 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 13.03.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.812,00 EUR – eine Minderung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels zu

März 2024: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie