adidas Aktie News: adidas büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 184,65 EUR abwärts.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gewinne von 42,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,06 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,64 EUR.

Am 05.03.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,97 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 4,81 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

