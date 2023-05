adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel adidas 166,46 EUR

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 167,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 167,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 169,12 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 104.116 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 12,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,40 EUR am 03.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 156,28 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.274,00 EUR – eine Minderung von 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.302,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

