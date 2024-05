adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von adidas

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 220,60 EUR.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 220,60 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 220,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,00 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.908 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 233,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 147,62 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,08 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,57 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen