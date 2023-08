adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 178,86 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 178,86 EUR zu. Bei 179,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.864 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 187,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,71 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 178,58 EUR.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,88 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.343,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.596,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

