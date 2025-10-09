adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

adidas im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 193,55 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 193,55 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,95 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.467 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 36,30 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je adidas-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 247,55 EUR.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,54 EUR je adidas-Aktie.

