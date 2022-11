adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittwochvormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 121,14 EUR

0,75% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 119,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 116,26 EUR. Bei 116,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86.275 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,95 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 59,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 27,84 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 158,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 20.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.408,00 EUR im Vergleich zu 5.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die adidas-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 3,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

adidas-Aktie steigt, PUMA-Aktie leichter: PUMA-Chef Björn Gulden wird adidas-CEO ab 1. Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com